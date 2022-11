Lista la semana de la doble Trilogía Este próximo sábado (3 de diciembre) trae no una, sino 1 trilogías de boxeo. La primera trilogía enfrenta al campeón de peso pesado del CMB Tyson Fury (32-0-1, 23 KOs), que regresa de un breve retiro, contra Derek Chisora ​​(33-12, 23 KOs) en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. The Gypsy King, un favorito 25:1, busca ir 3-0 contra Chisora, habiendo derrotado previamente a Del Boy en 2011 (W12) y 2014 (TKO10). ESPN+ transmitirá la pelea en los EE. UU. La pelea es PPV en el Reino Unido La segunda trilogía enfrenta a Juan Francisco “Gallo” Estrada (43-3, 28 KOs) contra Román “Chocolatito” González (51-3, 41 KOs) en una pelea eliminatoria en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Chocolatito ganó la primera pelea por decisión unánime en 2012. Estrada ganó la segunda pelea por decisión dividida el año pasado. Chocolatito es favorito 2:1 para ganar la tercera pelea. El título de peso súper mosca del CMB, anteriormente en manos de Jesse “Bam” Rodríguez, estará en juego. DAZN transmitirá. Tim Tszyu traslada su campo de entrenamiento a EE. UU. Prograis vence a Zepeda y gana el título de las 140 libras del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.