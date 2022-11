Tim Tszyu traslada su campo de entrenamiento a EE. UU. Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso súper welter número 1 de la OMB, Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) partió del aeropuerto de Sydney hacia Los Ángeles el lunes para prepararse para su desafío del 28 de enero contra el campeón de peso súper welter del WBC/AMB/OMB/FIB Jermell Charlo (35-1-1, 19 KO) en Las Vegas. “Voy a cazar, es temporada de caza”, dijo Tszyu a Fox Sports. “Este es el mayor desafío que hay en este momento. Va a ser un gran momento en la historia del deporte australiano. Entiendo todo lo que está involucrado, todo lo que estoy poniendo en juego, es por eso que me voy mucho antes. Es por eso que me he estado rompiendo el trasero en el gimnasio los últimos cuatro meses, sin parar. Todo esto está adentro. Tszyu agregó: “No nos califican, pero estoy aquí para sorprender al mundo de manera espectacular y tengo todas las herramientas para hacerlo. realmente lo hago Cuando te subes al ring conmigo, es una pesadilla completamente diferente. Y estoy iluminado en este momento. Listo para ir. Es Las Vegas. Son los cuatro cinturones. es la gloria Esto es todo por lo que he trabajado hasta ahora”. La Convención ABC 2023 será en Las Vegas Lista la semana de la doble Trilogía Like this: Like Loading...

