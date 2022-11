La Convención ABC 2023 será en Las Vegas La 35.ª Conferencia Anual de la Asociación de Comisiones de Boxeo de 2023 se llevará a cabo del 30 de julio al 3 de agosto en el Mirage de Las Vegas. El evento se ha cambiado a un formato de domingo a jueves, lo que permite que las comisiones de boxeo asistentes puedan trabajar en espectáculos tanto en la parte delantera como en la trasera de la conferencia. La capacitación de funcionarios e inspectores se llevará a cabo el domingo y el lunes (30 y 31 de julio) y la Sesión General se llevará a cabo el martes, miércoles y jueves (1 y 3 de agosto). Si aprovecha el descuento por reserva anticipada, la tarifa de inscripción para la conferencia sigue siendo la misma que ha sido durante los últimos nueve años. El enlace para la reserva debe estar en el sitio web de ABC a mediados de diciembre. Tim Tszyu traslada su campo de entrenamiento a EE. UU. Like this: Like Loading...

