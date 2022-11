La rivalidad entre Juan Francisco Estrada y Román ‘Chocolatito’ González abarca una década con la primera reunión de la pareja en Los Ángeles en noviembre de 2012 y luego la revancha en Dallas en marzo de 2021, con Chocolatito ganando el primero y Estrada empatando en Texas. Antes de la batalla de la trilogía, Matchroom se sentó con ambos luchadores en el campamento y, aunque ambos tenían mucho que decir sobre la lucha y su futuro, se tomaron un tiempo para reflexionar sobre sus increíbles caminos desde la pobreza hasta la grandeza.

Román ‘Chocolatito’ González: “Yo nací en Managua, en el barrio Esperanza. Nací en una familia pobre y Dios me ha bendecido permitiéndome dar vida a mi familia y a mis hijos y me siento inmensamente orgulloso de haber venido de una familia pobre y ahora poder demostrarle a muchos jóvenes que si pude hacerlo, ellos también. Me enorgullece. Realmente orgulloso de haber nacido en el barrio Esperanza y de haber venido del Gimnasio San Judas donde pasé casi todo mi tiempo entrenando y aún hoy.

“Todos mis fanáticos, mi gente me conoce allí y me siento orgulloso de saber que vengo de una familia pobre. Entonces, me enorgullece enormemente saber que, poco a poco, he hecho una vida para mi familia y he ondeado la bandera de mi país”.

Juan Francisco Estrada: “Soy de Puerto Peñasco, Sonora. Empecé en el boxeo a los nueve años. Antes de eso, cuando yo tenía siete años, mi madre murió. Cuando entré al boxeo seguí mi camino, entrenando, teniendo peleas locales y luego torneos interestatales municipales. A los 14 falleció mi padre y yo seguí boxeando, mi tía y mi tío cuidaban de mí y de mis hermanos.

“Pensé, ahora que perdí a mis padres, tengo a mis hermanos y mi familia todavía conmigo y debo lograr algo. El deporte era algo que mis tíos siempre me inculcaron, y mi hermano y yo jugábamos todos los deportes pero a mí me gustaba el boxeo. Mi hermano, que es un año mayor, dijo: “Vamos, hagamos un poco de entrenamiento de boxeo”. Y dos o tres meses después de que se uniera, dije: “¡Hagámoslo!” Y me quedé allí. Después de un tiempo mi hermano dejó de ir. Él no era fanático de la dieta y yo me quedé en el boxeo. A los 14 años fui a un evento estatal en Hermosillo, me vieron los entrenadores de la selección nacional de boxeo, (José) Alfredo Caballero también era entrenador allí. Y me dijeron: “Ven a Hermosillo y únete al equipo de boxeo de Sonora.

“Desde los 14 hasta los 15 cuando me gradué de la escuela secundaria, hablé con mi tía que era responsable de nosotros en ese entonces y le dije que me habían pedido que fuera a Codeson, que era el nombre de la instalación de alto rendimiento. en Hermosillo. Y ella me dijo que si eso era lo que yo quería, me apoyaría y lo hizo. Fui y me quedé allá, y me he quedado en Hermosillo hasta el día de hoy. Y esos fueron mis comienzos. Fui a tres campeonatos nacionales, gané tres medallas de oro, fui a un cuarto y gané plata.

“Cuando quise unirme a la selección mexicana, había boxeadores mexicanos que preferían a mí y nunca me llamaron para una pelea. En ese entonces le dije a Alfredo: “Vamos a ser profesionales ahora”, mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos y eso nunca funcionó. Y Alfredo decidió que debía debutar como profesional a los 18 años.

“No tengo ningún recuerdo de estar con mi mamá o mi papá. Mi madre murió de leucemia. Mi tía y mi tío sabían que estaba enferma. Mis hermanos y yo íbamos de vacaciones a Mexicali con tías y tíos, mis abuelos y así hacíamos las cosas.

“Mi tía que era de Mexicali conocía a un señor al que yo me encariñé tanto que le decía “papi”. Y era de Los Mochis, Sinaloa. Con el tiempo, recuerdo que tenía cuatro años y en ese entonces estábamos en Peñasco y el señor habló con mi madre y le preguntó si podía llevarnos con él a Los Mochis de vacaciones y eso era lo que yo quería. Quería ir con él porque nos trataba bien a mis hermanos ya mí. Y mi madre y mi tía sabían que mi madre no estaba bien y me dejaron ir. Entonces, nos fuimos a Los Mochis y de los cuatro a los siete años estuve con él.

“Me llevó al jardín de infantes, a la primaria y estuve con él todo ese tiempo. Luego, cuando tenía siete años, mi madre falleció y mi tía, que cuidaría de nosotros, habló con mi padre [adoptivo] y le explicó que había fallecido. Y en ese entonces el señor estaba sufriendo económicamente, y no podía llevarme de regreso a Peñasco para el funeral.

“Mi tía, cuando estábamos en Mochis, ella hizo lo que pudo como éramos de una familia sencilla, no teníamos dinero para el bus, pero recaudó algo para llevarnos pero no para el viaje de regreso, ella estaba luchando por recaudar fondos para eso. Recuerdo que vinimos en el tren en ese entonces. Y nos fuimos a Puerto Peñasco y ahí viví de los siete a los 14 años ya los 15 me mudé a Hermosillo. Viví allí con mis hermanos, me metí en el boxeo y hacía deporte con ellos.

“Bueno, cuando yo estaba en Puerto Peñales a los siete años, a veces con mis hermanos y mi tía, teníamos mucha prisa para comer. Iba con mi tía a juntar contenedores de plástico, ayudábamos en el puerto en los barcos que llegaban.

“Nos daban camarones, pescado y lo vendíamos, mi tía también hacía tortillas que también vendíamos. No estuvimos allí por mucho tiempo, luego mi tía conoció a un caballero, y yo también me acerqué a él, y él fue como un padre para mí. Trabajaba en la construcción ya veces mi hermano y yo íbamos a trabajar con él. Su hermano era jardinero ya veces íbamos a trabajar con él. Lucharíamos juntos. De hecho, la casa en la que mi hermano ahora vive fue construida por mí, mi padre [adoptivo], su hermano, mi hermano y mi tía también.

“Todos pusimos nuestro granito de arena; mezclando, poniendo ladrillos y ahí estuvimos un rato. Fue una crianza dura, pero puedo decir que fue feliz.

“Cuando comencé a boxear a los nueve años, a esa edad un niño no mira más allá de eso. De hecho, cuando entré al gimnasio, creo que era el único niño disciplinado porque todos los niños solo estaban interesados ​​​​en patear una pelota de fútbol y se iban.

“Vinieron a jugar y charlar, pero yo estaba allí para entrenar. Mi entrenador vio que hablaba en serio y lo dio todo. Entonces, cuando tenía unos 12 o 13 años, me llevó a un evento de boxeo profesional. Era el primero en el que había estado. Fue en San Luís Río Colorado. Recuerdo haber visto el main event, salió un boxeador con un atuendo hermoso y lo primero que le pregunte a mi entrenador fue cuánto ganaba un boxeador asi.

“Recuerdo que me dijo 25 mil pesos. Y pensé que era una gran cantidad de dinero. Y a pesar de que era un niño, comencé a ver más peleas y dije que algún día pelearemos en esas carteleras, ganando ese tipo de dinero.

“Cuando me mudé a los 15 años, fue cuando pensé: ‘Esta va a ser mi carrera’. Terminé la secundaria, comencé la secundaria superior pero como me mudaba mucho para pelear en diferentes pueblos de México, faltaba a muchas clases, así que decidí dedicarme de lleno al boxeo.

“Dejé la secundaria superior, me inscribí en un curso de inglés, lo dejé y, para ser honesto, estaba más enfocado en el boxeo que en estudiar porque me puse la meta de convertirme en campeón mundial algún día. Como digo, desde los 15 años ese era mi objetivo. Dije, un día voy a ser campeón mundial y esa fue la razón de ir a Hermosillo.

“En ese entonces a los 15 años, cuando iba a Hermosillo, mi familia, mis hermanos y yo decía: “Bueno, no tengo padres. Tengo que darlo todo para ser alguien en la vida”. Y siempre me he preparado psicológicamente por mi cuenta. Ahora tengo cuatro hijos. Me motivan cada día, mi esposa que siempre me apoya.

“La conocí en la secundaria, estamos juntos desde los 17 años y gracias a Dios seguimos juntos hoy. Y son lo que me motiva. Ellos llegaron a visitarme hace una semana porque no los vería en un mes y estaba feliz porque mis hijos están creciendo y todos ellos son mi motivación y cuando subo al ring e incluso en el entrenamiento, estoy haciéndolo por ellos. Ellos son los que siempre me motivan.

“Siento todo el sacrificio, el esfuerzo y los duros entrenamientos porque el boxeo no es fácil. Creo que es uno de los deportes más difíciles que existen y estoy feliz y agradecido con mi entrenador Alfredo Caballero que está conmigo desde los 15 años. Mi esposa y mi familia también me han apoyado y creo que eso me permite seguir avanzando Y me hace muy feliz porque siento que he logrado mucho más de lo que esperaba”.