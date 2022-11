Crawford-Avanesyan en PPV por cable y satélite BLK Prime se unió a Integrated Sports para distribuir el enfrentamiento del 10 de diciembre entre el campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs) y David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs), que tendrá lugar en CHI Health. Centro en Omaha, Nebraska. La estrella de MMA Cris Cyborg (1-0, 1 KO) está programada para hacer su debut en el boxeo estadounidense en el evento coestelar. El PPV de $39.99 se transmitirá en BLKPrime.com y PPV.com, además ahora se distribuirá en vivo en los Estados Unidos por pago por evento por cable y satélite a través de iN Demand (Comcast, Charter y todos los principales puntos de venta de cable), DIRECTV y PLATO. “Queríamos que el PPV Crawford vs. Avanesyan estuviera disponible para las masas, así que tomamos la decisión de seguir la ruta tradicional con cable y satélite, además de nuestra aplicación BLK Prime”, dijo Sam Katkovski de BLK Prime. “Integrated Sports ha estado en el negocio durante muchos años y tiene la experiencia para llegar a todos los rincones de los Estados Unidos. Estamos felices de asociarnos con ellos y esperamos una gran noche de boxeo el 10 de diciembre”. “Estamos entusiasmados de distribuir Crawford-Avanesyan a los fanáticos del boxeo en todo Estados Unidos”, dijo el presidente de Integrated Sports, Doug Jacobs. “Crawford es posiblemente el campeón libra por libra número uno del mundo. Y Cris Cyborg puede ser la mejor luchadora femenina de MMA de todos los tiempos. Será interesante para los fanáticos de MMA verla boxear y estamos emocionados de ser parte del movimiento BLK Prime para hacer que sucedan todas las grandes peleas”. Los co-promotores son NextGen Boxing, Bash Boxing y BLK Prime. Tyson Fury: Aún tengo mucho que dar en el boxeo Estrada y González cuentan sus historias Like this: Like Loading...

