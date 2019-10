Presidente del WBC, Sulaiman ya esta en Cancún para Convención 57 Por. Gabriel F. Cordero El Mexicano presidente del WBC , Mauricio Sualimán Saldívar ya se encuentra en la Turística ciudad de Cancún, donde se realizara la Convención Anual 57 del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) que iniciara desde el próximo lunes 21 de octubre con la ceremonia protocolar de inauguración que se celebrará en la internacional “Oasis Arena Cancún” del Hotel Grand Oasis a partir de las 10 de la mañana hasta el viernes 25 Octubre y se realizara un evento de boxeo profesional el sábado 27 de octubre con trasmisión televisiva internacional. El evento es organizado en Cancún por el reconocido Promotor y empresario local , Pepe Gomez. Charlo-Hogan el 7 de diciembre en Barclays Center en NY

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.