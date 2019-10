Bandido Vargas vuelve a la acción el sábado FacebookTwitterReddit Uno de los boxeadores más emocionantes en el boxeo, el Mexicano ex campeón mundial Francisco “El Bandido” Vargas (25-2-2, 18 KOs) hará su muy esperado regreso contra Ezequiel “Sheke” Aviles (16-4-3, 6 KOs) en una pelea en peso ligero de 10 rounds el sábado por la noche en Facebook Watch en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo en Chihuahua, México. “Estoy feliz de regresar a mi país especialmente aquí en Chihuahua”, dijo Vargas en la conferencia de prensa del jueves. “Es un gran estado donde hay muchos fanáticos, y también tengo muchos amigos y personas que conozco aquí. Estoy muy feliz. Tuve un excelente campo de entrenamiento con mi entrenador Joel Díaz, y estamos listos para dar una gran batalla. Tu conoces mi estilo. Todos se han acostumbrado a mi estilo de lucha. Así que no te pierdas esta noche de acción el sábado “. Avilés dijo: “Tan pronto como descubrí que iba a pelear contra Francisco Vargas, me aseguré de estar muy bien preparado. Entrené muy duro porque sé que será una pelea difícil. No tengo nada más que decir, y los veré a todos este sábado. El contendiente ligero Oscar Duarte (17-1-1, 12 KOs) se enfrentará al nuevo oponente Humberto De Santiago (18-6-1, 13 KOs) en el evento principal. Presidente del WBC, Sulaiman ya esta en Cancún para Convención 57

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.