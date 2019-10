JC Chavez en Cancun para la 57 Convención Anual del WBC Por.Gabriel F. Cordero El legendario ex campeón mundial Mexicano y miembro del IBHOF Julio Cesar Chavez arribo a Cancún para participar de la 57 Convención Anual del WBC a realizarse del 21 al 25 de Octubre. Chavez sera el homenajeado del evento el próximo Lunes 21 de Octubre donde se le rendirá honores especiales por su gran trayectoria en el boxeo mundial que lo ha llevado a ser considerado como el mejor boxeador Mexicano y de América Latina de todos los tiempos. Podría ser otra leyenda del Boxeo el Ucraniano Vitali Klitschko el que entregue el reconocimiento a Julio César Chávez. Bandido Vargas vuelve a la acción el sábado FacebookTwitterReddit

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.