Confirmado Benavides-Yildirim por titulo WBC El Consejo Mundial de Boxeo ha cerrado el proceso de Gestión de Resultados del Programa de Boxeo Limpio con respecto al hallazgo adverso de Avni Yildirim relacionado con una prueba antidopaje reciente fuera de competencia. Ese proceso incluyó una exhaustiva investigación y evaluación científica, con la participación de expertos independientes. Esa investigación y evaluación posterior concluyeron que Yildirim no ingirió ni se expuso a una sustancia prohibida con conocimiento o con una intención de mejora del rendimiento. En cambio, Yildirim, involuntariamente y sin darse cuenta, se expuso a una sustancia como parte de una terapia de inflamación muscular que recibió en Alemania, que se confirmó por completo durante la investigación. Se presentaron pruebas creíbles de que la fuente de la sustancia prohibida era un producto contaminado específico que se administró a Yildirim. Yildirim y el WBC han celebrado un acuerdo de adjudicación que incluye un estricto programa de pruebas a largo plazo, una multa, participación en un programa de concientización de CBP y controles sobre cualquier sustancia a la que Yildirim pueda estar expuesto en el futuro. En consecuencia, el WBC confirma que Yildirim podrá participar en la pelea obligatoria para el campeonato de peso súper mediano del CMB contra el campeón mundial del WBC, David Benavides. JC Chavez en Cancun para la 57 Convención Anual del WBC

