El Boxeo Mundial junto al WBC estarán en Cancún del 21 al 26 de Octubre Por.Gabriel F. Cordero Cancún junto al Hotel Grand Oasis vuelven a ser protagonista del 21 al 26 de Octubre de la Historia del Boxeo Mundial y de una nueva convención (57) del Consejo Mundial del Boxeo que reúne anualmente al organismo junto a campeones mundiales, oficiales del ring, médicos, miembros de la prensa, promotores, representantes y boxeadores que buscan actualizar el boxeo para mantener la prevención, protección de la salud y seguridad del boxeador. El WBC dirigido por Mauricio Sulaiman es el principal organismo que se preocupa de forma constante por el bienestar del boxeador activo y en retiro. Durante esta convención se presentará un programa con la finalidad de prevenir los accidentes en el ring. Inspirada en el legado de su presidente vitalicio, Don Jose Sulaiman, esta convención desarrollara clínicas médicas, las clasificaciones mundiales, el tema del dopaje, el seguimiento del pesaje hacia la pelea de título mundial, las peleas mandatorias, retadores oficiales de las 17 divisiones del boxeo actual además de los seminarios para los oficiales del Ring, jueces y árbitros. La continuación del boxeo limpio porque además de los controles antidopaje a los campeones y campeonas, también se realizarán a los primeros clasificados. Las extraordinarias convenciones del WBC son la gran oportunidad de vivir la experiencia entre campeones mundiales y fanáticos además de compartir grandes recuerdos entre los miembros del boxeo mundial. Es admirable el dedicado amor al boxeo de la empresa local Cancun Boxing que ha realizado a través de los últimos años dinámicas alianzas con promotoras Mexicanas y extranjeras para presentar funciones boxísticas de primer nivel con alta proyección mundial a través de importantes cadenas de televisión lo que la ha llevado a consolidar a Pepe Gómez como uno de los promotores más importantes de México y a nivel internacional. La teleaudiencia del boxeo y su aportación televisiva hacen énfasis de manera importante en los proyectos turísticos de Cancún como una opción para grandes eventos deportivos con una sólida estructura de hotel, transportación, tours, seguridad, alimentación, etc. Cancún no solo vuelve a hacer historia; sino que se une al WBC para enriquecer y actualizar el boxeo, pensando siempre en la seguridad y la salud del boxeador. Confirmado Benavides-Yildirim por titulo WBC

