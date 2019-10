Merhy detiene a Szello por el título de crucero interino de la AMB El peso crucero Ryad Merhy (29-1, 24 KOs) noqueó a Imre Szello (24-1, 16 KOs) previamente invicto en el round siete para reclamar el título provisional vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el sábado en el Spiroudome Arena en Charleroi, Bélgica . Merhy dejó caer a Szello al final de la sexta ronda. Después de dos derribos más en el séptimo round, el combate se detuvo. El tiempo era las 2:10. El invicto súper pluma Abraham Nova (17-0, 13 KOs) detuvo a Sandro Hernández (15-10-3, 10 KOs) en el cuarto round. El invicto peso welter Hovhannes Martirosyan (8-0, 6 KOs) logro un triunfo por TKO en el septimo round sobre Jean Pierre Habimana (9-18-3, 4 KOs). El Boxeo Mundial junto al WBC estarán en Cancún del 21 al 26 de Octubre

