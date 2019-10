Comite de Clasificaciones del WBC inicia actividades en la Convención en Cancún Por.Gabriel F. Cordero El Comité de Clasificaciones ha comenzado sus actividades en la 57ª Convención Anual del WBC que se celebra desde este domingo 20 de octubre hasta el viernes 25 de octubre en Cancún, México. Las reuniones son de forma privada y se revisan las 40 posiciones de las 17 divisiones revisando la actividad de los boxeadores junto a sus récords, méritos y desempeño. Merhy detiene a Szello por el título de crucero interino de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.