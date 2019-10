Charlo-Hogan el 7 de diciembre en Barclays Center en NY El invicto campeón de peso mediano del CMB Jermall Charlo (29-0, 21 KOs) defiende su título contra Dennis Hogan (28-2-1, 7 KOs) en Showtime el 7 de diciembre desde el Barclays Center en Brooklyn, NY. Jermall Charlo: “Voy a dos asaltos consecutivos de 12 asaltos y no me siento bien por eso. Estoy listo para volver a lo mío, que es noquearlos y sacarlos de allí. Esta es una gran pelea para mí porque es mi pelea número 30 y estoy a punto de cumplir 30 años “. Dennis Hogan: “Después de la decepción que enfrenté en abril en México, después de haber sido engañado por el título mundial de peso mediano junior de la OMB que siento firmemente que gané, estoy extremadamente agradecido de tener otra oportunidad de convertirme en campeón mundial … He competido con éxito en peso semipesado y mediano como profesional y me sentiré más fuerte con las seis libras adicionales el 7 de diciembre “. Kovalev: debo vencer a Canelo

