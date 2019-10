Kovalev: debo vencer a Canelo El campeón de peso semipesado de la OMB, Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 29 KOs), organizó una conferencia de prensa internacional para discutir su próxima defensa contra Canelo Alvarez (51-1-2, 34 KOs) el 2 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. “Respeto a Canelo porque ahora sube dos divisiones”, dijo Kovalev. “Este es un gran objetivo para él y también para mí. Canelo quiere intentar obtener mi título en la división de peso semipesado, y si no consigue el título, nadie dirá: ‘Eh, pierdes’. No tiene nada que perder. Solo está intentando … si pierdo, pierdo más de lo que Canelo pierde. Canelo está tratando de hacer su historia pero yo estoy aquí. Estoy en mi puesto “Por supuesto, debería vencer a Canelo, y la próxima pelea estaré abierto para una pelea de unificación. En este momento, me concentro y me concentro en la pelea de Canelo ”. Sobre si Canelo está evitando una tercera pelea con Gennady Golovkin … “No creo que esté evitando a GGG, pero ahora quiere hacer historia. Quiere enfrentarme porque soy el mejor en la división de peso semipesado. Sus peleas contra GGG que sucedieron o sucederán, no importa si Canelo gana la pelea el 2 de noviembre o no. Creo que solo quiere intentar hacer historia. “Pero ya veremos el 2 de noviembre. Como si yo estuviera en el ring y estaremos listos para todo lo que él traiga ”. Sobre cuánto tiempo permanecerá en el boxeo a los 36 años … “Estoy realmente motivado para mi futura carrera de boxeo. Me gustaría dos grandes años más. Puedo pelear fácil porque ahora tengo un gran equipo y excelentes entrenadores como Buddy McGirt y Teddy Cruz que realmente me ayudan. “En este momento, una gran motivación para obtener la victoria sobre Canelo, porque después de esta victoria hay más oportunidades que estarán frente a mí”. Sobre la pelea de unificación Beterbiev-Gvozdyk … “Seguro veré esta pelea este viernes, y veremos quién es el mejor de estos dos muchachos”. Creo que uno de esos tipos obtendrá la victoria. (Risas) No como un empate. Alguien ganará “. Spence es acusado de conducir ebrio

