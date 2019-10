Spence es acusado de conducir ebrio La buena noticia es que el campeón de peso welter del WBC / FIB Errol Spence Jr. ha sido liberado del Methodist Dallas Medical Center. La mala noticia es que la policía de Dallas acusó a Spence de conducir en estado de ebriedad (DWI), un delito menor de clase B. Spence estuvo involucrado en un peligroso accidente automovilístico en su Ferrari en el centro de Dallas la semana pasada. El espectacular choque fue captado en video y Spence, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió de él sin lesiones mortales ni huesos rotos. Kovalev: debo vencer a Canelo Campeonas mundiales de WBC participan de la lucha contra el Cáncer

