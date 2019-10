Campeonas mundiales de WBC participan de la lucha contra el Cáncer Fotos: Alma Montiel Por.Gabriel F. Cordero WBC Cares junto a las campeonas mundiales del WBC visitaron este miércoles a COI (organización de cáncer de seno) en la Ciudad de México y para compartir con las afectadas y ayudando a crear conciencia sobre el cáncer. Hubo algo de entrenamiento y enseñanzas de tecnicas del boxeo que tuvo lugar. ¡Las participantes y las campeonas mundiales dieron lo mejor para que el evento fuera exitoso! Davis-Gamboa para Diciembre 28 ?

