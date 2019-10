Davis-Gamboa para Diciembre 28 ? Por.Gabriel F. Cordero Extraoficialmente se ha podido conocer que el Cubano ex campeón mundial y Medallista Olimpico Yuriorkis Gamboa enfrente a la estrella Estadounidense Gervonta Davis el 28 de diciembre con posibilidad de realizarse en la Arena State Farm de Atlanta en un evento de Premier Boxing Champions que será transmitido por SHOWTIME y que pondrá punto final a la temporada del 2019. Campeonas mundiales de WBC participan de la lucha contra el Cáncer Ucrania reconoce al WBC como federacion deportiva internacional

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.