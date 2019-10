Ucrania reconoce al WBC como federacion deportiva internacional Por. Gabriel F. Cordero El Ministerio de la Juventud y Deportes de Ucrania ha reconocido al Consejo Mundial de Boxeo en su lista de Federaciones Deportivas Internacionales. La informacion fue difundida en las redes sociales por Alina Shaternikova, vicepresidenta de la Liga Profesional de Boxeo de Ucrania. El WBC ha mantenido amplia relación con Ucrania en los ultimos 15 años al tener campeones mundiales como Vitali Klitschko, Viktor Postol, Oleksander Usyk, Oleksndr Gvozdyk y Vasyl Lomachenko entre otros. La 56 convención del WBC se celebró en Kiev, Ucrania en el 2018 por primera vez en la historia del organismo desde 1963. Soto posicionado frente a la primera defensa

