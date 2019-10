Soto posicionado frente a la primera defensa El campeón de peso mosca de la OMB, Elwin “Pulga” Soto (15-1, 11 KOs) hará su primera defensa el jueves 24 de octubre en Indio, California, y tendrá un duro rival en el invicto zurdo Filipino Edward “Heneral Fighting” Heno (14- 0-5, 5 KOs).



“Fuimos a Cuba para hacer nuestro campamento y nos sentimos muy bien”, dijo Soto. “Mi entrenador Agustín Pacheco aplicó algunos ajustes en mi boxeo y nos sentimos muy cómodos. No tengo dudas de una victoria para validar que no fue por casualidad que fui coronado como campeón mundial. Si Acosta quiere una revancha, se la daremos, pero primero lo primero “. En la misma carta, el ex campeón , Ángel “Tito” Acosta (20-2, 20 KOs), también regresará. Se enfrenta a Raymond Tabugon (22-10-1, 11 KOs). "Pinky" Colon debuta en Telemundo el viernes

