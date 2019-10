“Pinky” Colon debuta en Telemundo el viernes Tuto Zabala Jr., de All Star Boxing, lleva a Boxeo Telemundo al Seneca Niagara Resort & Casino en Niagara Falls, Nueva York, el viernes mientras la cadena continúa su serie de otoño del 30 aniversario.



El evento principal es la última batalla en la clásica rivalidad entre Puerto Rico y México cuando el Boricua, Emmanuel “Pinky” Colón (16-1-1, 15 KOs) se enfrenta a Richard “Dinamita” Zamora (19-3, 12 KOs) de Monterey, México, por un título de peso welter regional junior de la OMB. Colón tiene un historial impresionante y cree que está listo para enfrentar a oponentes más duros. ¿Qué significa tu debut en Telemundo para tu carrera? Significa mucho para mí. He entrenado muy duro para esta pelea. Siento que es mi momento. Les mostraré a los muchos espectadores que soy un luchador del siguiente nivel. ¿Cómo te sientes antes de tu enfrentamiento del viernes con Richard Zamora? Me siento bien preparado. Sé que tiene un buen historial y me va a traer la pelea. Será una muy buena pelea para los fanáticos, lo cual es importante. ¿Qué significaría ganar tu primer título para tu carrera en este momento? Abrirá puertas para oportunidades aún mejores y es un paso importante hacia una vida mejor para mi familia. ¿Cómo fue tu preparación para esta pelea? Fue un excelente campo de entrenamiento. El cuatro veces campeón mundial Carlos “Sugar” De Leon fue muy instrumental al ayudarme a prepararme para esta pelea. Voy a esta pelea bien preparado. Puerto Rico tiene 3 luchadores en su división con títulos regionales importantes. ¿Dónde te ves entre ellos? Esta será mi primera oportunidad de luchar por un título y siento que estoy listo para ganar un título. Con respecto a mis compatriotas, personalmente siento que estoy a su nivel y el viernes lo mostraré. ¿Estás abierto a luchar contra alguno de ellos? Eso dependería de los promotores. Tendrían que discutirlo y, si tiene sentido para todos, ¿por qué no? ¿Quién era el boxeador que más admirabas cuando eras pequeño? Sin duda fue Félix Trinidad. Fue un héroe para muchos de nosotros. Todavía puedo recordar cuando perdió ante Bernard Hopkins lo triste que fue para muchos de nosotros. ¿A quién le dedicas la pelea del viernes? Tengo que agradecer a Dios primero por su ayuda y esta oportunidad. Dedico esta pelea a mi esposa, mis padres, toda mi familia y amigos, Puerto Rico y Buffalo. ¿Cómo se siente estar luchando en tu segunda casa de Buffalo? Estoy muy orgulloso de estar peleando aquí. La ciudad me ha abrazado desde que llegué en 2012. Luché por los guantes de oro aquí. Es un honor para mí representar a la ciudad. ¿Qué tipo de pelea deberían esperar los fanáticos? Voy a pelear de forma inteligente, pero esta será una pelea muy emocionante. Vas a ver lo mejor de mí. Puedo decirte que estoy hecho para este tipo de pelea. Llevo años esperando este momento y el viernes lo mostraré. # # # En el evento coprincipal, Wilfredo “BravoVega” Flores (7-0, 5 KOs) de Dunkirk, Nueva York se enfrenta a Adrián Martínez (3-2, 3 KOs) de Caguas, Puerto Rico. Completan la cartelera los residentes de Buffalo, Gerffred Ngayot, enfrentándose a Edward Hatler, Alex Castellano contra Alonzo Davis, Charles Garner contra Angel Cotto, Ayanna Tramont contra Ashlee Futrell y Danny De Jesus contra Jonathan Smith. El evento principal de Colón-Zamora será televisado EN VIVO en la red de Telemundo, 11:35 pm Revise sus listados locales. Soto posicionado frente a la primera defensa Gvozdyk y Beterbiev dejan atrás la política

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.