Gvozdyk y Beterbiev dejan atrás la política Mientras sus países de origen luchan entre sí, ni el campeón ucraniano de peso semipesado del WBC Oleksandr Gvozdyk (17-0, 14 KOs) y el campeón ruso de peso semipesado de la FIB Artur Beterbiev (14-0, 14 KOs) no se centran en la nacionalidad de su oponente. En cambio, ambos boxeadores optan por centrarse en el hombre que se encontrarán en el centro del ring en el Centro Liacouras de la Universidad de Temple el viernes. El ganador dejará el ring como campeón mundial unificado del WBC / FIB. Las hostilidades entre sus países de origen no son un tema que Gvozdyk o Beterbiev estén ansiosos por discutir. “Solo soy un atleta”, dice Gvozdyk. “No quiero hacer ningún paralelismo con la pelea. Estoy viviendo en California, él está viviendo en Montreal. Simplemente no sé nada al respecto “. Beterbiev comentó: “Cualquier guerra es mala para la gente, pero realmente no quiero hablar de eso. Está lejos de mí en Canadá “. 14 de diciembre: Crawford-Kavaliauskas es oficial

