14 de diciembre: Crawford-Kavaliauskas es oficial El campeón welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, defenderá su título mundial contra el retador invicto Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas el 14 de diciembre en el Madison Square Garden como parte de un evento de tres peleas de campeonato mundial especial televisado por ESPN que seguirá inmediatamente a la presentación del Trofeo Heisman 2019. Las otras dos peleas serán el campeón mundial de peso ligero de la FIB, Richard Commey, defendiendo su título contra Teofimo López, y el peso pluma Michael “Mick” Conlan contra el invicto Vladimir Nikitin en una revancha de su muy controvertido combate de cuartos de final olímpico de 2016. Chema OCampo regresa el sabado en Tijuana

