Chema OCampo regresa el sabado en Tijuana Zanfer Promotions regresa a la Casa Academia Zonkeys en Tijuana el sábado donde el ex retador al título mundial Carlos “Chema” Ocampo (25-1, 15 KOs) se enfrenta a Adrián José “Morochito” Pérez (18-6, 13 KOs) en un combate a diez rounds en peso super welter. Azteca 7 televisará en México. Después de perder su récord invicto en junio del año pasado contra el campeón de peso welter de la FIB Errol Spence, Ocampo subió a la división de 154 libras donde se ha llevado tres victorias consecutivas. Como combate principal de apoyo, Zanfer tiene una batalla ligera de ocho rounds entre Bryan “The Kid” Figueroa (16-1, 7 KOs) y el invicto Andrey “Fantasma” Robles (8-0, 4 KOs). 14 de diciembre: Crawford-Kavaliauskas es oficial Higgins: Parker listo para regresar en 2019

