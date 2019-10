Higgins: Parker listo para regresar en 2019 Por Ray Wheatley – Mundo del boxeo El ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker, se recuperó de la supuesta picadura de araña y lo obligó a retirarse del enfrentamiento del 26 de octubre con el ex retador de peso pesado Dereck Chisora ​​en el 02 Arena de Londres. “A Joseph le encantaría volver antes de fin de año, absolutamente”, dijo el promotor de Parker, Dennis Higgins, a Sky Sports. “Está de buen humor, ha vuelto al entrenamiento. Vi que los medios de comunicación británicos se burlaron de la picadura de la araña, pero el sentimiento sincero de los médicos, creemos que en realidad fue una picadura de araña. No soy un experto, pero destruye tu sistema inmunológico, tu salud. Estás cansado Los profesionales médicos le ordenaron que se retirara durante tres semanas. No se equivoquen, queríamos pelear contra Chisora, todavía lo hacemos. Solo veremos qué sucede. Chema OCampo regresa el sabado en Tijuana Gvozdyk, un ligero favorito sobre Beterbiev

