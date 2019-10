Gvozdyk, un ligero favorito sobre Beterbiev La gran pelea de esta semana presenta el muy esperado enfrentamiento de unificación de peso semipesado entre el campeón de la FIB Artur Beterbiev (14-0, 14 KOs) y el campeón del WBC Oleksandr Gvozdyk (17-0, 14 KOs) el viernes por la noche en el Liacouras Center en Filadelfia. ESPN televisará. Gvozdyk, entrenado por Teddy Atlas, es un favorito estrecho de -125, mientras que los fanáticos de Beterbiev pueden obtener +105. “Esta podría ser la pelea del año”, dice el promotor Bob Arum. “Estos son dos campeones de peso semipesado invictos y equitativamente igualados. No hay nada mejor en el deporte del boxeo “. Higgins: Parker listo para regresar en 2019 Lista la Prensa Mundial para la 57 Convención Anual del WBC

