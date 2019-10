Lista la Prensa Mundial para la 57 Convención Anual del WBC Por.Gabriel F. Cordero A pocos dias del comienzo de la Convención Anual 57 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a realizarse en el Gran Oasis Hotel en Cancún a partir del 21 de octubre, el mundo del boxeo esta a la expectativa de los acontecimientos este este magno evento que vuelve a América tras realizarse en los últimos años en Estados Unidos, Thailandia, China, Azerbaiyan, Ukrania en los últimos cinco años. Se ha podido conocer que sera una extraordinaria cobertura periodística desde portales de internet, radios, televisoras, agencias de noticias , revistas y medios escritos de países de todos los continentes. La Convención Anual del CMB es de trascendencia mundial y se han acreditado mas de 500 miembros de la prensa mundial. Fightnews.com, Yahoo Sports, DAZN, Televisa, Foxports, Skysports, ESPN con sus canales ESPN3, ESPN Deportes, ESPN Latinoamérica y ESPN Brasil, además de diversas plataformas digitales, incluidas ESPN.com y ESPN Play , TV Azteca, Univision, TyCSports, LA Times, Las Vegas Review Journal entre otros estarán en el evento. Cota, Legendario Periodista Mexicano nominado al IBHOF

