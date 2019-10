Cota, Legendario Periodista Mexicano nominado al IBHOF Por.Gabriel F. Cordero El legendario periodista Mexicano Víctor Cota León es parte de los nombres en el listado de candidatos elegidos para ingresar en un futuro próximo al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York. Cota León nació el primero de Marzo de 1935 en La Paz, Baja California Sur pero se convirtió en residente de la Ciudad de México en 1952. Víctor Cota es casado, tiene una hija y dos nietos que considera lo mejor de su vida. Es un extraordinario periodista de los diarios y revistas mas grandes de México y ha sido el guardián de la historia del Consejo Mundial de boxeo desde su fundación en 1963 en la Ciudad de México ademas de acompañar desde 1975 a Don Jose Sulaiman el presidente vitalicio en el registro de toda su participación y hechos sobresalientes hasta su deceso en enero de 2014. Realizo sus estudios de Derecho en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México y fue a los 20 años de edad que entro en el mundo del periodismo donde estuvo por 36 años en el periódico la Afición y luego estuvo en el periódico Esto ambos medios estelares de la prensa escrita Mexicana. Cota es el director de Historia y estadística del World Boxing Council WBC y su trabajo dedicado es reconocido a nivel nivel mundial . Recientemente se le realizo un homenaje en el Senado de la República Mexicana por su reconocimiento a los más de 60 años como periodista en el boxeo mundial. Fue en el evento de las “Glorias de la Crónica Deportiva”. que se le entrego la máxima distinción “Dr. José Sulaimán Chagnón” por todo lo vivido y trasmitido en el boxeo a través de sus crónicas. También un gimnasio dentro del mercado 24 de enero, en la colonia San José El Salado, municipio de Los Reyes la Paz lleva su nombre. No hay duda que ha sido el mejor periodista del boxeo en México, un abogado graduado aunque nunca se activo en esa profesión porque se apasiono por ser reportero de y lo logró hasta convertirse en el mejor de su actividad en el país y uno de los mejores en Latinoamérica y el periodismo mundial. Sus comentarios y aportes aparecen en innumerables revistas, libros y documentales dentro y fuera de México. Entre 1975 y 1998 hasta la llegada del buscador Altavista era el principal referente de las estadísticas del boxeo en todos los continentes. Pocos hombres existen en el mundo del deporte como Don Víctor, humilde, honesto, entregado , amante de la cultura, fanático de la ortografía, imagen de lealtad al WBC y al boxeo mundial. Don Cota es el Wikipedia o Google del boxeo mundial y merece sin excepción alguna inmortalizarse en el Salón de la Fama de Canastota. Lista la Prensa Mundial para la 57 Convención Anual del WBC Rabchenko regresa ganando y busca enfrentar a Tszyu

