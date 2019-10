Rabchenko regresa ganando y busca enfrentar a Tszyu El ex campeón europeo de peso súper welter Sergey Rabchenko regresó con éxito al ring el sábado al vencer a Tim Tszyu, hijo del legendario Kostya Tszyu. Rabchenko (30-5, 22KOs) ganó una cómoda decisión por puntos sobre el oficial Aliaksandr Dzemka (6-11, 2 KOs) durante seis rounds en Minsk, Bielorrusia y no es ajeno al Land Down Under. En 2014 perdió una decisión dividida muy polémica ante Anthony Mundine, en una pelea que muchos pensaron que hizo lo suficiente para levantar la mano. “Siento que tengo asuntos pendientes en Australia. Es un lugar hermoso, con grandes personas, pero quiero eliminar uno de sus talentos emergentes en Tim Tszyu ”, dijo Rabchenko. “Miro a Tim Tszyu y creo que es talentoso, obviamente no tan bueno como su padre, pero es alguien a quien puedo vencer y tomar su lugar en las clasificaciones mundiales”, continuó. Actualmente, el hombre apodado “Tszyu2” está clasificado octavo por la FIB y 12 por la OMB. “Sergey boxeó bien el fin de semana, la idea era obtener rounds y sacudirse el óxido desde su última pelea en junio”, dijo su manager Philippe Fondu. “Como equipo, hemos puesto nuestros ojos en Tim Tszyu. El público del boxeo australiano está familiarizado con Sergey después de su gran pelea allí con Mundine, por lo que creemos que probablemente sea una pelea que se puede hacer con bastante facilidad ”, continuó Fondu. “Veo que Tszyu tiene una pelea contra otro australiano programado. Si quiere un verdadero desafío después de eso, todo lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con mi equipo “, declaró Rabchenko. “Mi récord ahora es de 30 victorias y 5 derrotas y planeo hacer que Tszyu gane el número 31”. Cota, Legendario Periodista Mexicano nominado al IBHOF Patrick Day continua en estado crítico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.