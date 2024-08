Presentan Undercard de Canelo-Berlanga 14 de septiembre

T-Mobile Arena en Las Vegas

PPV Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga

Título súper mediano WBC/AMB/OMB Título mediano de la AMB Erislandy Lara vs. Danny “Swift” García Título interino supermediano de la AMB Caleb Plant vs. Trevor McCumby Rolando “Rolly” Romero vs. Manuel Jaimes

Peso Superligero (10 rounds) Además, el ex campeón mundial unificado del WBC y la OMB en las 122 libras, Stephen Fulton Jr., se enfrentará a Carlos Castro en una pelea de peso pluma a 10 asaltos que encabezará la acción de PBC en Prime Video antes del PPV.

