Un Crawford lento vence al final a Madrimov y es tetracampeón mundial Por. Gabriel F. Cordero El estadounidense campeón mundial indiscutido de dos divisiones Terence “Bud” Crawford (40-0, 31 KOs) destronó al uzbeko campeón de peso superwelter de la WBA Israil “The Dream” Madrimov (10-0-1, 7 KOs) por decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en el BMO Stadium de Los Ángeles. Un combate cerrado y difícil en el que Crawford entró mejor al final para ganar 116-112, 115-113, 115-113. Crawford también se llevó el cinturón interino de la WBO. La pelea puso fin a la racha de 11 nocauts consecutivos de Crawford. El promotor Turki Alalshikh afirmó que tiene una oferta para que Crawford se enfrente a Canelo a principios del próximo año. Ahora Crawford es un tetracampeón mundial tras haber sido campeón los pesos ligero, superligero y wélter. No fue la mejor versión de Crawford, se vio lento y quizás su inactividad a los 36 años hizo efecto tras estar un año sin boxear. Crawford por momentos llegó con fuertes manos, pero su pegada no puso en problemas a Madrimov. Crawford había ganado por nocaut sus últimas once peleas y si Crawford se vio lento en superwelter, no sera muy dificil saber como podría ser en las 168 libras y llegando con 37 años. Valenzuela vence al "Pitbull¨ Cruz por el título AMB en Los Ángeles Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.