ESPN+ transmite Ayala-Apolinario por título FIB desde Ciudad de Mexico el viernes ESPN+ transmite el combate del viernes entre los pesos mosca invictos Ángel Ayala (17-0, 7 KOs) y Dave Apolinario (20-0, 14 KOs) por el título mundial de la FIB que dejó vacante Jesse “Bam” Rodríguez en marzo. La pelea se llevará a cabo en el Restaurante Arroyo en la Ciudad de México. Ayala está clasificado como el número 1 de la FIB, mientras que Apolinario está clasificado como el número 3 de la FIB. Ayala comenzó su carrera profesional en marzo de 2019 y obtuvo su primer título regional con una decisión de 10 asaltos sobre el entonces invicto Jeovani González en enero de 2021. Desde entonces, se ha mantenido invicto en combates difíciles contra el ex campeón mundial de peso mosca Cristofer Rosales en abril de 2022 y una victoria eliminatoria por el título sobre el ex campeón mundial de peso mosca ligero Félix Alvarado en octubre pasado. Apolinario es un profesional con siete años de experiencia que viene de victorias consecutivas en Japón. Después de derrotar por decisión a Brian Mosinos en ocho asaltos en agosto pasado, derrotó a Tanes Ongjunta en cuatro asaltos en febrero. En otras acciones de streaming desde la Ciudad de México: Argi Cortés (26-4-2, 10 KOs) vs. Salvador Juárez (19-8-2, 4 KOs), 10 asaltos, peso gallo junior

Angel Alvarado Soto (9-1, 6 KOs) vs. Jose Angel Perez Diaz (13-4-2, 10 KOs), 8 rounds, peso mosca

Silvia Torres (21-3-3, 7 KOs) vs. Arlenn Sanchez (5-6-4, 1 KO), 8 rounds, pesos mínimos

Adrián Campos (1-0) vs. Darío Hernández (1-2, 1 KO), 4 rounds, peso pluma Finaliza en Los Ángeles la gira de prensa de Canelo-Berlanga Presentan Undercard de Canelo-Berlanga Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.