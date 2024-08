Finaliza en Los Ángeles la gira de prensa de Canelo-Berlanga El campeón supermediano del WBC/AMB/OMB, Canelo Álvarez, y el invicto Edgar Berlanga se enfrentaron el martes en una conferencia de prensa en Los Ángeles para dar un adelanto de su próximo enfrentamiento PPV el fin de semana del Día de la Independencia de México en el T-Mobile Arena de Las Vegas. También se enfrentaron esta semana en la ciudad de Nueva York. Canelo Álvarez: “Respeto a mis oponentes, pero me gusta responder cuando hablan. Voy a estar en mi mejor nivel el 14 de septiembre y no voy a tener compasión por él. Voy a ser diferente. Necesita 20 como él para causarme problemas… tómatelo con calma, porque te toca a ti. Él cree que tiene más inteligencia que yo y que todos los que he peleado. Vamos, hermano, no va a poder tocarme. Quiero verlo intentarlo”. Edgar Berlanga: “Soy el tipo de peleador que viene a pelear. No voy a correr. Canelo estuvo alguna vez en mi lugar y ahora es mi momento de hacerme un nombre y convertirme en una leyenda en el deporte del boxeo… él ha peleado con todos y lo ha visto todo. La diferencia en esta pelea no es física. Se trata del coeficiente intelectual y la inteligencia en ese ring. Eso va a marcar la diferencia. Puedes tener todo el poder del mundo, pero a este nivel, se trata de inteligencia”. Turki Alalshaikh: Canelo nos estaba haciendo perder el tiempo ESPN+ transmite Ayala-Apolinario por título FIB desde Ciudad de Mexico el viernes Like this: Like Loading...

