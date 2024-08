Su Excelencia Turki Alalshaikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y actualmente el inversor más importante del boxeo, ha anunciado en las redes sociales que una súper pelea entre Terence “Bud” Crawford y Saúl “Canelo” Álvarez ya no está en los planes.

[Sobre la aparición de Canelo en un programa de la temporada de Riad con mucho dinero]

“Escuché lo que dijo Canelo, que me respeta pero no le gusta la forma en que hacemos negocios. En cuanto a que me respete, no me importa si lo hace o no. En cuanto a la forma en que hago negocios, sé por qué no le gusta, porque solo apunto a peleas grandes a precios justos, así que, por supuesto, a cualquiera que le gusten las peleas fáciles no le gustará eso. Y sé cómo se siente después de perder con Bivol, así que ha estado buscando peleas más fáciles desde entonces. Además, no soy yo el que tiene miedo de pelear con Benavidez o Crawford. Por lo tanto, sabía que estaba perdiendo el tiempo y poniendo excusas con grandes cantidades de dinero que no se pueden pagar. Así que sigo mi camino para hacer peleas grandes que sirvan al mundo del boxeo, y él está en camino de hacer peleas fáciles que solo sirvan para el espectáculo”.

[Sobre los próximos planes en marcha]

“Acabo de terminar una reunión importante con mi equipo, planeando las próximas peleas que haremos para 2024-2025. Decidí ignorar la pelea con Canelo, ya que ya no la quiero. En cambio, me concentraré en el mercado estadounidense con peleas más grandes, especialmente para la leyenda Crawford. Además, apoyaré la realización de peleas para Boots, Haney, Shakur, Ortiz, Anderson, Benavidez, Zepeda y más, con respecto a Tim Tszyu, hay algo que no está claro con las comunicaciones de su equipo con nuestro equipo, así que creo que reconsideraré su situación. Y para el resto del mundo, definitivamente, me estoy centrando en la cartelera de la temporada de Riad, edición de Wembley del 21 de septiembre (AJ vs. Dubois) y dependiendo de los resultados y de los resultados de la cartelera de apertura de la temporada de Riad (Bivol vs. Beterbiev) el 12 de octubre, armaré la cartelera para la revancha de Fury vs. Usyk el 21 de diciembre y otra gran cartelera en el primer trimestre de 2025. Estén atentos”.