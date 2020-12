Presentan mas combates en Golovkin-Szeremeta Dos peleas por el título mundial se presentarán en la cartelera de la pelea por el título de peso mediano de la FIB Gennadiy “GGG” Golovkin – Kamil Szeremeta. Los contendientes invictos de peso súper mediano Ali Akhmedov (16-0, 12 KOs) y Carlos Góngora (18-0, 13 KOs) lucharán por el título mundial vacante de peso súper mediano IBO y la invicta campeona mundial de peso súper pluma de la AMB Hyun Mi Choi (17-0 -1, 4 KOs) buscará extender su reinado de título de 12 años contra Calixta Silgado (19-11-3 14 KOs). El GGG-Szeremeta se llevará a cabo el viernes 18 de diciembre a puerta cerrada en Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, FL. Se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN a partir de las 5 p.m. ET en más de 200 países y territorios.

También se agregó a la cartelera el contendiente de peso súper mediano John Ryder (28-5 16 KOs), quien se enfrenta a Michael Guy (12-5-1 5 KOs) en diez asaltos. Reshat Mati (8-0 6 KOs) ha sido una adición emocionante a las filas pagadas, y Albanian Bear pelea por novena vez como un invicto y californiano de 18 años Jalan Walker (6-0 6 KOs) pelea en Suelo estadounidense por primera vez contra Rafael Reyes (18-11 14 KO’s) habiendo boxeado en México seis veces desde su debut en noviembre de 2019. Canelo-Smith también tendrá título del WBC

