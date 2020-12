Canelo-Smith también tendrá título del WBC Matchroom y Canelo Promotions han anunciado que el título de peso súper mediano del WBC estará en juego cuando Canelo Alvarez y Callum Smith se enfrenten en el Alamodome en San Antonio, Texas, el sábado 19 de diciembre, en vivo por DAZN. El título de la AMB también estará en juego. El ganador del 19 de diciembre deberá enfrentarse a Avni Yildrim, clasificado número 2 del WBC, en un plazo de 90 días. “El WBC está extremadamente orgulloso de tener una pelea tan tremenda por el título vacante de peso súper mediano del WBC”, dijo el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman. “Canelo y Callum le darán al mundo un magnífico cierre de un año difícil y harán que los fanáticos de todo el mundo lo celebren con mucho entretenimiento y disfrute. Me gustaría elogiar personalmente a Avni Yildirim por su colaboración ejemplar para hacer de esto una realidad ”. Presentan mas combates en Golovkin-Szeremeta Donaire tiene COVID, Rodríguez-Gaballo irán por el titulo WBC

