AIBA elige nuevo presidente Umar Kremlev es el nuevo presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), y ganó las elecciones del sábado con el 57,33 por ciento de los votos. Kremlev dijo que planea pagar millones de dólares en deuda acumulada por la AIBA bajo administraciones anteriores, reconstruir la credibilidad y la confianza que alguna vez tuvo la AIBA y restaurar el estatus olímpico de la AIBA. La elección se llevó a cabo virtualmente en el congreso en curso de AIBA debido a la pandemia. Asistieron 155 Federaciones Nacionales de los cinco continentes. Joshua deja KO a Pulev en nueve en Londres Presentan mas combates en Golovkin-Szeremeta

