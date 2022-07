Presentan la cartelera completa de Usyk-Joshua 2 Ya se han confirmado todos los detalles del elenco de apoyo para la revancha por el título de peso pesado unificado entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua el 20 de agosto en el King Abdullah Sports City Arena en Jeddah, Arabia Saudita. Todavía no hay un anuncio oficial con respecto a la plataforma, principalmente debido a un error sobre los derechos de la pelea en el Reino Unido. Filip Hrgovic (14-0, 12 KOs) vs. Zhilei Zhang (24-0-1, 19 KOs)

eliminatoria final de peso pesado de la FIB Callum Smith (28-1, 20 KOs) vs. Mathieu Bauderlique (21-1, 12 KOs)

eliminatoria final de peso semipesado del CMB Badou Jack (26-3-3) vs, Richard Rivera (21-0, 16 KOs)

peso crucero a diez asaltos Andrew Tabiti (19-1, 15 KOs) vs. Tyrone Spong (14-0, 13 KOs)

peso pesado a ocho asaltos Otros combates:

Ramla Ali vs. Crystal Garcia Nova (peso supergallo femenino)

Daniel Lapin vs. Jozef Jurko (peso semipesado)

Ziyad Almaayouf vs. Jose Alatorre (peso superwelter) Akhmedov-Rosado estara en Canelo-GGG

