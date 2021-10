Presentan en Conferencia de Prensa Davis-Romero El cinco veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis y el invicto contendiente de peso ligero Rolando “Rolly” Romero se enfrentaron cara a cara el jueves en una conferencia de prensa para ver una vista previa de su enfrentamiento de PPV por el campeonato de peso ligero de la AMB de Davis el domingo 5 de diciembre en el Staples Center de Los Angeles. Gervonta Davis: “Ha estado hablando durante mucho tiempo. Está tratando de vender una pelea, pero voy a demostrarle que es un tonto el 5 de diciembre. No estoy aquí para hablar, estoy aquí para pelear. No me lo tomo como algo personal. Para mí, esto no es carne de res, son negocios “. Rolly Romero: “Tiene una cabeza tan grande que va a ser difícil pasarla por alto. Es retocado por todos los oponentes que enfrenta. Leo Santa Cruz lo estaba golpeando y Barrios también lo estaba … todos van a ver el 5 de diciembre, voy a noquear a Gervonta. Espero que escuches eso “. Haga clic aquí para comentar Quigley habla sobre el desafío con Andrade Conferencia de prensa final de Herring-Stevenson

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.