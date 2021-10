Quigley habla sobre el desafío con Andrade El peso mediano Jason Quigley (19-1, 14 KOs) organizó una conferencia de prensa en Irlanda antes de la pelea contra Demetrius Andrade (30-0, 18 KOs) por el título de peso mediano de la OMB en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire el 19 de noviembre, en vivo en todo el mundo en DAZN. “Necesita peleas y los peces gordos lo están evitando. Felizmente intervendré y traeré ese título de regreso a Irlanda. “Estoy en la etapa perfecta de mi vida y mi carrera para enfrentar esta situación. No soy el niño que ahora vive por toda la emoción de luchar por un título mundial. “Esta es solo otra pelea y entreno mi trasero absoluto en el gimnasio para conseguir esa W (victoria). Obtener esa W significará mucho en esta pelea que en cualquier otra pelea. “Sé que puedo traer cosas a la mesa que lo van a molestar, hacerle ver cosas que no siempre ha visto dentro del ring. “Sinceramente, creo que los fanáticos irlandeses superarán a sus fanáticos en la noche de la pelea al 100 por ciento”. La era del peso puente del WBC comienza esta noche en Canadá Presentan en Conferencia de Prensa Davis-Romero

