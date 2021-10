La era del peso puente del WBC comienza esta noche en Canadá Por. Gabriel F. Cordero Hace 33 años en 1988 el recuerdo de la última vez que se reconoció una división de peso en el boxeo mundial cuando fue creado el peso supermediano. Recientemente en el 2020 el Consejo Mundial de Boxeo informó sobre la creación del “bridgerweight” (peso puente) entre el peso crucero y los pesos pesados con un límite de 224 libras de peso y 200 en el primer pesaje. Gracias a la historia en julio de 2020 de Bridge Walker, un niño de seis años de edad que defendió valientemente a su hermana de un ataque de un perro y sufrió múltiples heridas en su cuerpo y en su rostro que le dejó cicatrices. Fue el presidente del WBC , Mauricio Sulaimán junto a la Junta de Gobernadores que en homenaje a esta heroica hazaña colocaron el nombre de Bridge a la nueva categoría luego de darle un cinturón de campeón del mundo a Bridge por su entrega en defensa de la vida de su hermana. Esta noche en Montreal, Oscar Rivas o Ryan Rozicki serán coronados como el primer campeón de peso puente del CMB. Han pasado 34 años desde que el boxeo profesional agregó una nueva división de peso, siendo la última la división de peso paja en 1987. Los años 80 fueron una época muy ajetreada, con nada menos que cuatro nuevas divisiones. El CMB comenzó los campeonatos en las divisiones de peso crucero y súper mosca, mientras que la FIB inició los cinturones para las divisiones de peso paja y súper mediano. Los órganos sancionadores restantes finalmente aceptaron las nuevas divisiones en unos pocos años. Todo esto tuvo lugar antes de que se fundara la OMB en 1988. Quigley habla sobre el desafío con Andrade

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.