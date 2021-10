Rivas es el primer campeón mundial Bridge del WBC En un choque por el campeonato mundial vacante del WBC en la nueva división de peso puente, Oscar “Kaboom” Rivas (28-1, 19 KOs) venció mediante una reñida decisión unánime en doce rounds sobre Ryan “The Bruiser” Rozicki (13-0, 13 KOs) el viernes por la noche en L’Olympia en Montreal, Quebec, Canadá. La pelea fue entretenida y de mucha entrega. Rivas sacudió a Rozicki al final de la primera ronda. Ambos aterrizaron buenos golpes en el segundo round. Rozicki superó a Rivas en las rondas tres y cuatro. Rivas comenzó a cambiar las tornas en las rondas cinco a siete. Rivas comenzó a quedarse y moverse en la undécima ronda. Rozicki tomó algunos tiros importantes. A Rivas se le descontó un punto por un golpe bajo en el duodécimo round. Las puntuaciones fueron 116-111, 115-112, 115-112. El heroe colombiano en su momento fue obrero, mecánico y recogedor de basura. Vive y ha realizado toda su carrera en Canadá Rivas tras una carrera el en boxeo profesional de 12 años y 9 cirugías por diversas lesiones, se corona a los 34 años y entra a la galería de los campeones mundiales de Colombia. El camino lo inició el 28 de octubre de 1972 el gran Antonio Cervantes, ‘Kid Pambelé’. En una noche histórica convirtió al ganador en el primer campeón del recién creado peso Bridger del WBC de la historia al colombiano Oscar Rivas Torres. López gana por DQ ante Soto en Ciudad de Mexico La era del peso puente del WBC comienza esta noche en Canadá

