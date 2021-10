López gana por DQ ante Soto en Ciudad de Mexico El ex campeón de peso súper mosca del WBC, Ganigan “El Maravilla” López (37-11, 19 KOs) ganó ante el previamente invicto José Soto (15-1, 6 KOs) el viernes por la noche en el Deportivo Ocenia en la Ciudad de México para reclamar el título vacante Fedecentro de la AMB. El héroe local López, de 39 años, sufrió una herida sangrienta dentro de la línea del cabello debido a un choque de cabezas en la cuarta ronda. Otro choque de cabezas en la quinta ronda dejó a López con un corte vertical sobre su ojo izquierdo. Luego se detuvo la pelea y Soto fue descalificado. Los cabezazos no parecían intencionales y Soto estaba ganando la pelea. Final curioso. Madueño vence a Rodríguez y permanece invicto Rivas es el primer campeón mundial Bridge del WBC

Top Boxing News

