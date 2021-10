Madueño vence a Rodríguez y permanece invicto Por Miguel Maravilla en el ringside El invicto peso ligero Miguel “El Explosivo” Madueño (26-0, 24 KOs) de Guasave, Sinaloa, México anotó un impresionante nocaut en el quinto asalto sobre José Luis “La Boa” Rodríguez (25-15-1, 13 KOs) de Monterrey, México el viernes por la noche encabezando el regreso de la serie “New Blood” de Thompson Boxing al hotel Doubletree en Ontario, California. Madueño atacó a Rodríguez desde el principio y terminó el primer asalto en el ataque manteniendo a Rodríguez contra las cuerdas. Peleando adentro en el segundo asalto, un uppercut de Madueño hizo tambalear a Rodríguez cuando el invicto peleador estaba a la ofensiva. Luchando a quemarropa por dentro en la tercera ronda, Rodríguez y Madueño intercambiaron. Pegando el jab, Madueño tuvo un comienzo lento en el cuarto, Rodríguez presionó conectando con la mano derecha cortante, pero Madueño atacó para cerrar la ronda. Rodríguez lanzó el derechazo para comenzar el quinto, pero Madueño atacó sin descanso trabajando por dentro conectando con un golpe al cuerpo. Rodríguez cayó pero siguió peleando. Madueno invadió a Rodríguez soltando sus manos, lo que provocó que el árbitro Raúl Caiz Sr. interviniera para detener la pelea a las 2:46 del quinto. * * * El invicto superligero Katsuma Akitsugi (7-0, 1 KO) le dio a Eros Correa (10-1, 7 KOs), de San José, California, su primera derrota al ganar una decisión mayoritaria en el combate coestelar. El zurdo Akitsugi pateó el jab, pero la derecha cortante de Correa conectó un par de veces cuando Correa atacó. La pelea comenzó a volverse salvaje en la segunda ronda cuando Correa y Akitsugi usaron tácticas duras empujando y empujando, la ronda terminó cuando los dos intercambiaron en el centro. Intercambiando en el centro en la tercera ronda, Correa conectó una vez más con la mano derecha cortante que detuvo el impulso de Akitsugi. Luchando con su pie trasero, Correa rodeó el ring mientras Akitsugi acechaba, Correa boxeó conectando y contraatacando de manera efectiva mientras Akitsugi intentaba convertir la pelea en una pelea dura y sucia. En el quinto, Akitsugi comenzó a conectar con llevarle el balón a Correa por dentro y maltratarlo. Akitsugi presionó para comenzar el sexto asalto mientras Correa atacaba su contraataque, Akitsugi continuó haciendo una pelea difícil manteniéndose cerca atando a Correa. La pelea estuvo cerrada en los últimos dos asaltos, con ambos peleadores sintiendo la urgencia en el octavo y último asalto, Correa soltó sus manos mientras Akitsugi continuaba presionando y conectando adentro con golpes cortos. Con la pelea muy cerrada, quedó en manos de los jueces 78-74, 78-74 y 76-76 mientras Akitsugi logra la victoria por decisión mayoritaria. * * * El súper ligero Esteban Muñoz (5-1, 2 KOs) de San Bernardino, California anotó un nocaut en el primer asalto sobre Manuel Martínez de Tijuana. Muñoz conectó con un uppercut sólido en el primer asalto que detuvo el impulso de Martínez, momentos después de que un golpe al cuerpo lo hiciera cuando Martínez cayó de rodillas y momentáneamente se levantó, pero tomó otra rodilla. El árbitro detuvo la pelea a la 1:50 del primero. * * * En la pelea de apertura de la noche supergallo Lázaro Vargas de Coachella, California (2-0, 1 KO) ganó por decisión unánime sobre Ulises Rosas (0-5), de Tijuana, México. Vargas atacó a Rosas desde el primer asalto manteniéndolo contra las cuerdas y la esquina. Continuando con su ataque, Vargas siguió avanzando y soltando sus manos mientras Rosas demostró ser difícil para tomar lo mejor de Vargas. Trabajando detrás del jab en el tercero, Vargas estuvo a la ofensiva, pero Rosas demostró ser duro en tres asaltos. Rosas recibió un cabezazo en el cuarto y último asalto, pero la pelea continuó. Poco después, Vargas golpeó a Rosas en la línea de la cintura cuando el árbitro dictaminó que era un golpe bajo. Fue una pelea divertida ya que Vargas y Rosas llegaron a la distancia cuatro asaltos. Los tres jueces anotaron la pelea 40-36. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Nguyen sorprende a Tada por el cinturón femenino de las 105 libras de la OMB López gana por DQ ante Soto en Ciudad de Mexico

