Conferencia de prensa final de Herring-Stevenson Comenzaron como conocidos, pero una vez que Jamel Herring adquirió el cinturón que quería Shakur Stevenson, las vibraciones amistosas se fueron por la ventana. Herring defenderá su título mundial de peso ligero junior de la OMB contra el ex campeón de peso pluma Stevenson el sábado por la noche desde State Farm Arena en Atlanta. Cuando Herring y Stevenson tuvieron su enfrentamiento final, los luchadores y sus equipos intercambiaron púas verbales, con Stevenson agarrando el cinturón de Herring en múltiples ocasiones. Fueron separados y reanudarán la mandíbula en el pesaje del viernes. Jamel Herring: “No es personal, es solo negocios. Estamos construyendo una pelea es todo lo que significa para mí. He escuchado cosas peores y he pasado por cosas peores “. Shakur Stevenson: “Definitivamente no es personal, solo negocios al final del día. No es mi amigo … No hablo con Jamel Herring fuera del boxeo “. Jamel Arenque “Las probabilidades simplemente juegan con mi historia. Siempre he sido un perdedor, no solo en el box, sino en la vida, así que no me meto en las apuestas. No me molesta en absoluto “. “No es personal, es solo negocios. Estamos construyendo una pelea es todo lo que significa para mí. He escuchado cosas peores y he pasado por cosas peores. Somos solo dos de los mejores competidores de la división tratando de demostrar quién es el mejor “. “Simplemente se siente como otra pelea de élite en una división cargada y talentosa, así que lo tomamos una pelea a la vez. Dejamos a un lado todos los sentimientos personales y simplemente nos ponemos a trabajar y hacemos lo que tenemos que hacer “. “Atlanta es genial. Tengo familia aquí. Mis hijos también viven aquí. Es otro hogar y es un honor estar peleando en el State Farm Arena porque no hay muchas peleas en la ciudad, así que siempre que puedes llevar una pelea especial a una ciudad determinada, siempre es algo grandioso “. Shakur Stevenson “Significa todo para mí. Esta es la primera vez que puedo enfrentarme a un campeón y poder llevarme el cinturón de un campeón significará mucho para mí…. y no puedo esperar a escucharlos decir: “¡Y EL NUEVO!” “Definitivamente no es personal, solo negocios al final del día. No es mi amigo. No lo golpeo y le digo, ‘peleemos’ ”. No tenemos ninguna conversación. No hablo con Jamel Herring fuera del boxeo “. “Se sentirá muy bien vencer a todo el equipo. No puedo esperar para ir contra {los entrenadores de Herring Brian McIntyre y Red Spikes}. No es solo Jamel con quien estoy peleando. Tengo que vencer a Bomac y Red, y me sentiré bien al hacerlo “. “Vas a ver una noche especial, mi fiesta de presentación. Va a ser una gran noche y dijo que arruinará la fiesta, así que veamos si puede hacerlo “. Presentan en Conferencia de Prensa Davis-Romero Josh Taylor lesionado y defensa ante Catterall será en febrero 2022

