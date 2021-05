Preguntas y respuestas: Luis Nery El campeón mundial de dos divisiones y actual campeón mundial de peso súper gallo del WBC, Luis “Pantera” Nery se enfrentará a Brandon “Heartbreaker” Figueroa en una batalla de invictos por la supremacía en 122 libras en una batalla de 12 asaltos que encabeza la acción en vivo en Showtime el 15 de mayo de Dignity. Health Sports Park en Carson, California. Peleando desde Tijuana, México, el campeón invicto ha estado entrenando en su ciudad natal al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México antes de mudarse a Los Ángeles esta semana. Ahora bajo la tutela de su entrenador Ismael Ramírez, Nery tiene como objetivo vencer a Figueroa y establecer una pelea de unificación con el campeón mundial de la OMB Stephen Fulton, Jr. el 11 de septiembre. Sobre lo que ha hecho diferente en este campamento: “Mucho ha sido diferente en este campo de entrenamiento. Estoy luchando contra oponentes que son muy similares al estilo de Figueroa. Corro más a menudo. Estoy comiendo bien. Me estoy preparando de una manera muy consciente. Mi racha de nocauts llegó a su fin porque no estaba peleando a mi estilo. Estoy siendo más yo mismo ahora como lo fui durante mi racha de nocauts. Me ha encantado cómo nos hemos preparado para esta pelea mientras continuamos en el camino hacia el éxito el 15 de mayo “. Sobre su mentalidad: “Mi mentalidad es simple: soy él o yo. No subo al ring pensando en llegar a la campana final y potencialmente perder debido a los jueces. No dejo nada en manos de los jueces. Voy a ser agresivo y seré yo mismo. Planeo ganar peleando a mi estilo “. Sobre su respeto por Brandon: “Tengo mucho respeto por Brandon, pero dentro del ring, voy a ser la persona más grosera que haya conocido. El respeto sale por la ventana dentro de ese anillo. Voy a hacer todo lo posible para conseguir la victoria “. En su combate: “No he peleado con nadie que el público en general probablemente conozca, pero tengo mucha competencia con los muchachos locales aquí en Tijuana. Son niños muy duros, niños muy fuertes. Probablemente sean más fuertes que los luchadores de renombre “. Sobre la ventaja del alcance de Brandon: “Figueroa tiene brazos largos pero he peleado contra muchos luchadores de largo alcance antes. Tengo mucha experiencia ahí. Encontraré oportunidades y las utilizaré a mi favor “. Sobre la creencia de que Brandon es un ‘Pretty Boy’: “No me importa lo bonita que sea su cara. No me importa si es un símbolo sexual o si es alguien muy feo. Para mí, en resumen, es una amenaza. Es una amenaza para mi carrera. Es una amenaza para mis planes futuros. Necesito eliminar esa amenaza. Independientemente de su apariencia o de lo bonito que sea, voy a derrotarlo. No lo estoy subestimando en lo más mínimo “. Sobre Stephen Fulton, Jr., sentado en primera fila antes de una pelea de unificación del 11 de septiembre con el ganador: “Realmente no podría importarme menos que Fulton esté en primera fila el 15 de mayo. De todos modos, es un charlatán. En lo que estoy enfocado es en vencer a Brandon Figueroa. Llegará el momento de preocuparse por Stephen Fulton. Pero por ahora, él no me importa. Canelo-Saunders pelearán en ring de 22 pies Top Rank anuncia tres eventos principales en Las Vegas

