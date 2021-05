Top Rank anuncia tres eventos principales en Las Vegas 12 de junio: Stevenson vs. Nakathila | 19 de junio: Inoue vs. Dasmarinas | 26 de junio: Lomachenko vs.Nakatani Top Rank regresa para un cuarteto de noches de pelea en el nuevo casino resort de clase mundial de Las Vegas, Virgin Hotels Las Vegas. Los fanáticos podrán ingresar al lugar para los eventos. El evento de debut, el 22 de mayo, presenta el enfrentamiento por el campeonato mundial de peso welter junior indiscutible previamente anunciado entre el campeón del CMB / OMB, José Ramírez, y el campeón de la AMB / FIB, Josh Taylor, en ESPN. En el co-estelar de peso welter junior a 10 asaltos, el dos veces retador al título mundial José “Chon” Zepeda se enfrentará ahora al veterano de Filadelfia “Hammerin” Hank Lundy.

La acción continúa tres semanas después, el 12 de junio, cuando el invicto ex campeón mundial de peso pluma Shakur Stevenson pelea contra Jeremiah Nakathila por el título mundial interino de peso ligero junior de la OMB. El 19 de junio, la superestrella invicta Naoya “Monster” Inoue defiende sus títulos mundiales de peso gallo de la FIB y la AMB contra el contendiente número 1 de la FIB filipina Michael “Hot and Spicy” Dasmarinas. El 26 de junio, el ex campeón mundial de tres pesos Vasiliy Lomachenko va contra Masayoshi Nakatani en el evento principal de peso ligero de 12 asaltos. Preguntas y respuestas: Luis Nery Saunders dice que el problema del ring "está resuelto"

