PPV de Farmer-Bey será en Dubái el 21 de Mayo El enfrentamiento de peso ligero entre los ex campeones mundiales Mickey Bey (23-3-1, 11 KOs) y Tevin Farmer (30-5-1, 6 KOs) ahora tendrá lugar en el Coca-Cola Arena en Dubai. La pelea de 10 asaltos seguirá ocurriendo el 21 de mayo y se transmitirá en vivo en un PPV de $34.99 disponible en FarmervsBeyPPV.com. “Debido a las restricciones de COVID, tuvimos que trasladar nuestra lucha de Ghana Africa a Dubai”, dijo Bey. “Todavía tenemos una cartelera fantástica con muchos peleadores de los Estados Unidos que se acaban de agregar. Tevin y yo planeamos dar un gran espectáculo y el ganador está de vuelta en la mezcla para luchar por un título mundial. Dubai ha tenido muchos eventos de boxeo importantes últimamente. Floyd Mayweather está peleando en Dubái el fin de semana antes de mi pelea, lo que te da una idea de qué tan grande será el boxeo en esa región”. Carta abierta de Don King a Frank Warren Eventos de esta semana por UFC Fightpass, Showtime, Fightzone, FITE, ESPN y DAZN Like this: Like Loading...

