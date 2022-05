Carta abierta de Don King a Frank Warren Amo a Frank Warren… Frank es un gran promotor, pero más importante, Frank, como yo, cree que nuestra palabra e integridad es nuestro vínculo. que nuestra palabra e integridad son más importantes (para nuestra masculinidad) que un contrato. Es por eso que Frank se tomó la libertad de anunciar con anticipación la transmisión de BT Sports TV de la pelea por el título del campeonato mundial de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan vs Daniel Dubois sin un contrato firmado, sin miedo ni aprensión. Me siento profundamente honrado y muy orgulloso de haber trabajado junto con Frank a lo largo de los años y de haber trabajado juntos en algunas de las grandes promociones… promociones históricas. Luego, ser su amigo quien lo ha ayudado, con amor, tolerancia y veracidad. Y luego, lo vio crecer y convertirse en un gran promotor de la gente, que cumple su palabra. Don Rey Berlanga regresa el 11 de junio en el Dia de Puerto Rico PPV de Farmer-Bey será en Dubái el 21 de Mayo Like this: Like Loading...

