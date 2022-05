Berlanga regresa el 11 de junio en el Dia de Puerto Rico Top Rank ha anunciado la alineación de su cartelera anual en la víspera del Desfile del Día de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York. El cabeza de cartel es el peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga (19-0, 16 KOs), quien abrió su carrera con 16 KOs consecutivos en el primer asalto, pero ahora ha recorrido la distancia tres veces seguidas. Defenderá su cinturón NABO en el evento principal de 10 asaltos contra el dos veces retador al título mundial Alexis Angulo (27-2, 23 KOs). En la co-estelar de peso mediano junior de ocho asaltos, Xander Zayas (13-0, 9 KOs) da un paso adelante en su clase contra Ravshan Hudaynazarov (19-5, 14 KOs). El evento se llevará a cabo el 11 de junio en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden EN VIVO por ESPN. La cartelera, transmitida en vivo y exclusivamente por ESPN+, presenta a los siguientes luchadores en combates separados: Henry Lebron (15-0, 10 KOs), 8 asaltos, peso ligero junior: Lebron, de Aguadilla, se destacó en la cartelera Berlanga-Rolls con un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre el generalmente resistente Josec Ruiz. Antes de convertirse en profesional, ganó títulos nacionales amateur de Puerto Rico en 2015 y 2016. Carlos Caraballo (15-1, 14 KO), 8 asaltos, peso pluma junior: copromovido por Miguel Cotto, el nativo de Guayanilla sobrevivió a un control intestinal contra Luis Fernando Saavedra el 26 de marzo, superando una decisión mayoritaria. Caraballo ganó sus primeros 14 combates profesionales por detención antes de que una derrota por decisión unánime ante Jonas Sultan en octubre pasado detuviera temporalmente su impulso. Josué Vargas (20-2, 9 KO), peso welter junior en 8 asaltos — Nacido en Isabela y criado en el Bronx, Vargas regresa al Teatro Hulu, lugar de su derrota por nocaut en el primer asalto ante José Zepeda en octubre pasado. Vargas se reagrupó para superar al argentino Nicolás Pablo Demario por decisión unánime en marzo. Armani Almestica (5-0, 5 KO), 6 asaltos, peso ligero: nacido de padres puertorriqueños y criado en Orlando, Florida, Almestica se abrió paso en la tarjeta Berlanga-Rolls con un nocaut en el tercer asalto sobre Luis Valentín Portalatin. El Almestica de acción total tenía un récord amateur de 117-7 y estaba en el equipo nacional de Puerto Rico. Eligió convertirse en profesional después de que se pospusieran los Juegos Olímpicos de Tokio. Orlando González (17-1, 10 KO), 8 asaltos, peso pluma: es una noche de redención para González, quien viene de una derrota por decisión en 10 asaltos ante Robeisy Ramírez en la cartelera previa de Tyson Fury-Deontay Wilder III. El nativo de Aguadilla pasó gran parte de su carrera peleando en Puerto Rico y hará su debut en el Madison Square Garden el 11 de junio. Omar Rosario (6-0, 2 KO), 6 asaltos, peso welter junior: seis veces campeón nacional amateur puertorriqueño de Caguas, el joven de 24 años pelea por primera vez desde la victoria por decisión de enero sobre Raekwon Butler. Frevian González (4-1, 1 KO), 6 asaltos, peso ligero junior — Compañero estable del bicampeón mundial puertorriqueño José Pedraza, el nativo de Cidra busca recuperarse de la derrota por decisión de junio pasado ante Bryan Lua. Christina Cruz (2-0), 4 rondas, peso mosca: Cruz, ocho veces campeona amateur nacional de EE. UU., se convirtió en profesional el verano pasado. Nacido de padres puertorriqueños, Cruz se crió en el barrio Hell’s Kitchen de Manhattan. Las entradas salen a la venta el miércoles. Ennis: Estoy listo para hacerme cargo del peso welter Carta abierta de Don King a Frank Warren Like this: Like Loading...

