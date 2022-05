Ennis: Estoy listo para hacerme cargo del peso welter La invicta estrella en ascenso del peso welter, Jaron “Boots” Ennis, reiteró su intención de “tomar el control” de la división repleta de estrellas de las 147 libras antes de su enfrentamiento eliminatorio por el título de peso welter de la FIB contra su compañero invicto Custio Clayton en el evento coestelar de acción este sábado, mayo. 14 en vivo por SHOWTIME desde Dignity Health Sports Park en Carson, California y presentado por Premier Boxing Champions. “Estoy buscando hacer una gran declaración el 14 de mayo”, dijo Ennis. “Vengo a ganar de manera dominante y conseguir el nocaut. Estoy listo para hacerme cargo de esta división”. Entrenado en su Filadelfia natal por su padre “Bozy” Ennis, Ennis, de 24 años, ha continuado impulsando sus ya reconocidos hábitos de entrenamiento antes de su próxima pelea y ha agregado combate de élite contra una colección de luchadores notables, incluido el invicto atleta olímpico estadounidense Charles. Conwell y el contendiente en ascenso Paul Kroll. “Me siento muy bien”, dijo Ennis. “El campamento ha ido muy bien y no veo la hora de brillar el 14 de mayo. Estoy listo para el rock and roll. Hemos estado corriendo muchos más sprints en este campamento y enfocándonos un poco más en el acondicionamiento cada día, alrededor de media hora más en cada sesión. Muchas de ellas son las cosas normales que hacemos, como la cinta de correr bajo el agua y cortar leña, solo estamos trabajando diez veces más”. Después de una campaña de 2021 en la que noqueó al ex campeón Sergey Lipinets en una pelea estelar en SHOWTIME en abril, antes de derrotar al normalmente duradero Thomas Dulorme en una ronda en octubre, Ennis cree que puede brillar aún más y mostrar una gama aún mayor de habilidades a medida que aumenta la fuerza de su oposición. “Siento que estoy mejorando en tomarme mi tiempo y estar más relajado en el ring”, dijo Ennis. “Creo que cuanto mejor sea la competencia a la que me enfrente, mejor voy a ser. Hemos estado trabajando para dar más golpes y estar aún más alertas y más agudos”. En Clayton, Ennis se enfrentará a un luchador invicto con un pedigrí considerable, que compitió por su Canadá natal en los Juegos Olímpicos de 2012. Si bien Ennis elige no concentrarse en estudiar a su oponente, sabe que tendrá que estar listo para una multitud de escenarios para lograr el resultado deseado en la noche de la pelea. “No veo videos de personas con las que peleo”, dijo Ennis. “Dejo que mi equipo se concentre en eso. Estamos preparados en todos los sentidos. No me preparo de una sola manera, porque no sabes cómo te va a pelear un peleador. Así que nos preparamos para todo. “Esta pelea lo es todo para mí. Este es un gran escenario y es hora de que brille. De aquí en adelante, solo se está haciendo más grande y mejor. Después de que haga lo mío el 14 de mayo, seguiremos subiendo y subiendo. Estoy buscando mostrarles a todos todo lo que soy capaz de hacer. Mi velocidad, potencia, defensa, coeficiente intelectual en el ring y juego de pies. Al final de la noche, voy por el nocaut. Eso es lo que los fanáticos vienen a ver. Les mostraré lo que puedo hacer y cerraré el espectáculo con un nocaut”. A medida que continúa su ascenso en la clasificación de peso welter, Ennis tiene la vista puesta directamente en los dos incondicionales de la división, el campeón unificado del CMB, la AMB y la FIB Errol Spence Jr. y el campeón de la OMB Terence Crawford. Incluso si una posible pelea por el título indiscutible de Spence-Crawford llega a buen puerto y eventualmente lleva a Ennis a pelear por los títulos vacantes de las 147 libras, él cree que esas grandes peleas eventualmente se harán realidad. “No me importa si Spence y Crawford deciden quedarse en la división y enfrentarme”, dijo Ennis. “Me encantaría quitarle los cinturones al campeón, pero si tengo que pelear por un cinturón vacante, veré a Spence y Crawford en las 154 libras. No pueden ir demasiado lejos. Berlanga regresa el 11 de junio en el Dia de Puerto Rico Like this: Like Loading...

